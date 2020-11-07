«Не Пауль?»: Андреева рассказала Урганту, как по-домашнему ее называет Бондарчук

В вечернем пятничном шоу у Ивана Урганта побывала актриса Паулина Андреева. Звезда представила продолжение сериала «Метод 2», в котором играет главную роль. Помимо творческих вопросов жене Федора Бондарчука посыпались и личные.

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В частности, Паулина вспомнила, как весной дистанционно приняла участие в шоу у Урганта, на самоизоляции. Вернее, героем программы тогда был Бондарчук. Но в какой-то момент он позвал жену к экрану:

— Я была на кухне, он кричит мне издалека «Поль, иди поздороваться с Иваном Андреевичем, — вспомнила Андреева.

— «Поль» он вас называет? Не «Пауль», — удивленно спросил Ургант.

«Да, Поль», — подчеркнула актриса. И следом получила еще один любопытный вопрос от Урганта:

— А вы как его называете? – уточнил шоумен.

— Федя, — ответила актриса.