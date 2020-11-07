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Звездный гость

«Не Пауль?»: Андреева рассказала Урганту, как по-домашнему ее называет Бондарчук

Актриса и режиссер уже год женаты.

«Не Пауль?»: Андреева рассказала Урганту, как по-домашнему ее называет Бондарчук
Паулина Андреева и Федор Бондарчук. Паулина Андреева и Федор Бондарчук

В вечернем пятничном шоу у Ивана Урганта побывала актриса Паулина Андреева. Звезда представила продолжение сериала «Метод 2», в котором играет главную роль. Помимо творческих вопросов жене Федора Бондарчука посыпались и личные.

В частности, Паулина вспомнила, как весной дистанционно приняла участие в шоу у Урганта, на самоизоляции. Вернее, героем программы тогда был Бондарчук. Но в какой-то момент он позвал жену к экрану:

— Я была на кухне, он кричит мне издалека «Поль, иди поздороваться с Иваном Андреевичем, — вспомнила Андреева.

— «Поль» он вас называет? Не «Пауль», — удивленно спросил Ургант.

«Да, Поль», — подчеркнула актриса. И следом получила еще один любопытный вопрос от Урганта:

—  А вы как его называете? – уточнил шоумен.

— Федя, — ответила актриса.

Паулина Андреева и Иван Ургант
Паулина Андреева и Иван Ургант. Кадр из шоу «Вечерний Ургант»/Первый канал

«Федя?» – разочарованно повторил Ургант. И с надеждой продолжил: «А нет такого, чтоб Фед?». «Нет. Федя, Федор», — подчеркнула актриса.

Напомним, Федор Бондарчук и Паулина Андреева поженились спустя четыре года знакомства. Свадьба прошла осенью 2019 года.

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