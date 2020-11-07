По местам «боевой славы» Карпович и Прилучного: Муцениеце с подругами отправилась в Крым

Прошедшим летом на полуострове отдыхал ее бывший муж со своей новой возлюбленной.

Актриса Агата Муцениеце вместе с подругами отправилась на отдых в Крым. В Instagram она разместила серию фотографий с полуострова. Вместе с подругами они поднялись в горы и полюбовались красотами полуострова.

«Берегитесь. Фото — спам. Горы — это сила, мой спирит счастлив, он снова вдохнул в себя силу ветра! Спасибо вселенной за людей рядом и за такую планету, как Земля!» Агата Муцениеце

«Да. Крым — это любовь навсегда! Место, где реально каждый камень – история», «Обожаю нашу планету, она идеальна! Даже когда ищет баланс. Всем любви и привет из Калифорнии», «Лучше гор, могут быть только горы, на которых не побывал!» — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что минувшим летом в Крыму отдыхали бывший муж Агаты Муцениеце Павел Прилучный и его новая возлюбленная звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович. Причем они взяли с собой общих детей Муцениеце и Прилучного.