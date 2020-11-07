«И такое тоже было»: Билана перепутали с Джонни Деппом

38-летний певец Дима Билан активно завоевывает молодежную аудиторию. Звезда приобрел популярность в TikTok, где снимает миниатюры с сюжетом. На это раз Билан показал, как его перепутали с голливудским актером Джонни Деппом.

«И такое на моей практике тоже было», — подписал видео артист.

Многие из подписчиков согласились – их любимец внешне действительно походит на звезду «Пиратов Карибского моря» и «Шоколада».

«Дима, ты сейчас действительно очень похож на Джонни Деппа в молодости (года 2000)», «Конечно, некое сходство есть с ДД, отрицать бессмысленно…но я бы не перепутала», «Дима очень похож на Джонни Деппа, внимательно посмотрите на последний кадр в этом видео — очень характерная актерская мимика и шатающаяся походка», «А ведь реально похож», «Кстати и правда похож стал на Джон Деппа», «Ваша актерская игра крутая!», — пишут поклонники.