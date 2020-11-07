«У меня и времени нет, чтобы раздеваться»: Глюкоза рада критике за откровенные наряды

Певица Глюкоза заявила, что всегда рада, когда ее обсуждают подписчики. Она совсем не обижается критике за свои порой откровенные наряды.

«У меня в последнее время и времени нет, чтобы раздеваться. Я ведь не просто так стала артисткой. Каждому публичному человеку приятно внимание, будь то критика или похвала».

Глюкоза

Как заметила звезда, конечно, ей куда приятнее получать комплименты от своих подписчиков. При этом она сказала, что часто критика касается того, что она слишком худая. По словам звезды, сделать с этим они уже ничего не может. Это ее конституция, которую она любит. С природой, как она заверила, спорить бесполезно, сообщает «АиФ».

Напомним, что Наталья Ионова замужем за бизнесменом Александром Чистяковым, который старшее ее на 13 лет. В семье подрастают две дочери. Лиде в этом году исполнилось 13 лет. Вера младше ее на четыре годика.