«Либо расплачиваешься «Ягуарами» за зачет, либо учишься»: Гусева рассказала о взятках в МГИМО

Актриса Екатерина Гусева в YouTube-шоу «Зангалис & К» рассказала о взятках и коррупции, которая царит в одном из самых престижных вузов страны — МГИМО. В этом учебном заведении учится ее сын Алексей, которому не так давно исполнилось 22 года.

«Он пловец, чуть-чуть до КМС не хватило, потому что началась учеба. У него вуз еще такой — МГИМО, а там либо ты расплачиваешься «Ягуарами» за зачет, либо ты реально учишься…»

Екатерина Гусева

Отметим, что сын Екатерины Гусевой, которую вся страна узнала после выхода на экраны сериала «Бригада», в свое время учился на джазовом отделении музыкальной школы. Молодой человек в совершенстве освоил саксофон. Он даже играл на некоторых концертах матери. Как заметила Гусева, она пыталась поддержать интерес сына к музыке, но пока он сосредоточен на учебе.

Напомним, что Екатерина Гусева с 1996 года замужем за бизнесменом Владимиром Абашкиным. Кроме сына, у пары есть еще и дочь Анна. Ей в этом году исполнилось десять лет.