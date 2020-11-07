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«Эстетика в деталях»: Анна Заворотнюк показала шикарное пианино в доме своей матери в Крекшино

Как известно, в свободное время дочь актрисы обожает играть на этом музыкальном инструменте.

«Эстетика в деталях»: Анна Заворотнюк показала шикарное пианино в доме своей матери в Крекшино
Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk/

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram показала одну из комнат дома знаменитости, который находится в деревне Крекшино. На фотографии можно увидеть шикарное пианино, за которым проводит свободные часы наследница знаменитости. Также на снимке большое зеркало и белый стул.

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Эстетика в деталях🦢💒✨👼🏼

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«Эстетика в деталях», — подписала кадр Анна Заворотнюк, намекая, судя по всему, что в доме ее матери нет ничего лишнего.

«Безумно красиво у вас там и очень притягательно», «Красиво. Можешь сыграть что-нибудь?» «Интересное сочетание, вдохновляющее на творчество. Особенно красиво смотрится пианино», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что актриса Анастасия Заворотнюк уже больше года не появляется на публике. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» лечится от тяжелого заболевания. Все поклонники актрисы надеются на ее скорое выздоровление.

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