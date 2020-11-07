«Поворачиваемся не на мощный голос»: Гагарина объяснила, почему ей понравилась Будникова на «Голосе»

Певица Полина Гагарина в «Док-Токе» на Первом канале объяснила, почему повернулась во время слепых прослушиваний на программе «Голос» к дочери ведущего «Доброго утра» Романа Будникова Александре.

«Хочу объяснить всем зрителям шоу, что порой мы поворачиваемся не на мощный голос, и дело не в силе звука или диапазоне. Иногда трогают другие энергии». Полина Гагарина

Как добавила Гагарина, порой музыка способна «пробить» спины жюри «Голоса». По ее мнению, у Александры Будниковой очень необычный тембр голоса. Кроме того, она неординарная личность, а это всегда приковывает внимание жюри и зрителей.

Ранее широкий общественный резонанс вызвал сам факт участия в «Голосе» дочери ведущего Первого канала. Некоторые зрители посчитали, что она попала на проект по блату. Сама девушка отмечала, что ее отец даже не знал, что она будет участвовать в «Голосе». По ее словам, сегодня она жалеет, что не сменила фамилию ради съемок в проекте.