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«Яркая»: дочь Малинина появилась на улице Лондона в пальто-рубашке и свободных джинсах клеш

Стилист Анастасия Пахолкова отметила зеленый леопардовый принт верхней одежды как изюминку аутфита.

«Яркая»: дочь Малинина появилась на улице Лондона в пальто-рубашке и свободных джинсах клеш
Устинья Малинина с отцом. Фото: instagram.com/ustinya_malinina_official/

Семья музыканта Александра Малинина давно обосновалась в Германии. Младшие дети артиста, близнецы Фрол и Устинья, скоро отпразднуют 20-летие, и все семейство соберется в родительском доме. А пока каждый из наследников живет в разных городах. Например, Устинья с начала учебного года стала жительницей Лондона. Она поступила в Академию музыки на оперное отделение и усердно занимается, чтобы достичь высот в карьере.

Накануне красавица-дочь Александра Малинина Устинья отправилась на учебу в стильном аутфите. Она выгуляла пальто-рубашку и джинсы-клеш. Стилист Анастасия Пахолкова назвала зеленый леопардовый принт на одежде изюминкой лука.

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По дороге на учёбу ☀️

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«Устинья Малинина в абсолютно трендовом образе. На ней пальто-рубашка с леопардовым принтом в сочетании с худи и свободные джинсы-клеш.

Цвета относительно ее внешности подобраны идеально. Не классическая вариация всем известного анималистичного рисунка вносит некую изюминку в аутфит.

Яркая комфортность — то, что нужно в современном темпе жизни», — объяснила Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.

Анастасия Пахолкова
Анастасия Пахолкова. Фото: личный архив

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