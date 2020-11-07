«Яркая»: дочь Малинина появилась на улице Лондона в пальто-рубашке и свободных джинсах клеш

Семья музыканта Александра Малинина давно обосновалась в Германии. Младшие дети артиста, близнецы Фрол и Устинья, скоро отпразднуют 20-летие, и все семейство соберется в родительском доме. А пока каждый из наследников живет в разных городах. Например, Устинья с начала учебного года стала жительницей Лондона. Она поступила в Академию музыки на оперное отделение и усердно занимается, чтобы достичь высот в карьере.

Накануне красавица-дочь Александра Малинина Устинья отправилась на учебу в стильном аутфите. Она выгуляла пальто-рубашку и джинсы-клеш. Стилист Анастасия Пахолкова назвала зеленый леопардовый принт на одежде изюминкой лука.

«Устинья Малинина в абсолютно трендовом образе. На ней пальто-рубашка с леопардовым принтом в сочетании с худи и свободные джинсы-клеш. Цвета относительно ее внешности подобраны идеально. Не классическая вариация всем известного анималистичного рисунка вносит некую изюминку в аутфит. Яркая комфортность — то, что нужно в современном темпе жизни», — объяснила Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.