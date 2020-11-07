На «Камеди Клаб» появилась «идеальная жена для Гарика Харламова»

В студии программы «Камеди Клаб» на канале ТНТ представили «идеальную жену для Гарика Харламова». Во время шоу показали забавную сценку, спародировав программу «Давай поженимся», которая выходит на Первом канале. Ведущий шоу, перевоплотился в образ актрисы Ларисы Гузеевой, которая, как известно, подвергается частому троллингу со стороны Харламова.

«Гарик, судя по твоим двум разводам выбирать ты ни хрена не умеешь. Встречайте, идеальная жена для Гарика Харламова. Это правая рука Гарика. Встань, подойди к ней. Вы так хорошо смотритесь. Они познакомились еще в школе за гаражами. Позже они регулярно встречались на уроке алгебры на задней парте. На дереве, в застрявшем лифте, возле мусорки, в очереди в «Бургер Кинг». И даже за кулисами «Камеди Клаб» во время монологов. Они были вместе до первого брака и большую часть второго брака. Ну, что вы стоите. Обнимитесь. Гарик, обними свою принцессу».

Ведущий «Камеди Клаб»

«Конечно, конечно», — только и смог вымолвить шоумен.

Напомним, что Гарик Харламов развелся с актрисой Кристиной Асмус. Сейчас его сердце свободно.