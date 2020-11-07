«Я себя знаю — не поумнею»: Бузова на «Камеди Клаб» рассказала о сюрпризах для Харламова

Певица и телеведущая Ольга Бузова в эфире шоу «Камеди Клаб» на канале ТНТ заявила, что хочет побороться за сердце юмориста Гарика Харламова, который сейчас одинок. В эфире проекта создали пародию на программу «Давай поженимся».

«Ольга Бузова. Суперзвезда. Певица. Утверждает, что если Гарик также продолжит относиться к своему здоровью, то она готова прожить с ним эти оставшиеся два-три года. Оленька всегда мечтала о мужчине, у которого грудь больше, чем у нее. Это песня, а не девочка. Просто цветочек», — заявил ведущий шоу Илья Соболев, перевоплотившийся в образ актрисы Ларисы Гузеевой.

«Дело в том, что я всегда хотела попробовать секс втроем. А с Гариком секс втроем можно осуществить вдвоем», — с ходу заявила Бузова.

«Оленька, у тебя же есть парень. Молодой относительно Гарика человек. Ты встречаешься с Давой», — заявил ведущий.

«Да, я с ним поговорила. Он не против. Ладно, шучу. Конечно, я с ним не говорила, но он не против. Вот мне все говорят: «Оля, зачем тебе это надо? Ты поумнеешь и пожалеешь». Но я себя знаю — не поумнею. Я приготовила жениху два сюрприза. Первый. Мы будем жить втроем с Давой. Второй еще лучше. Ты каждое утро будешь просыпаться под мой новый альбом. Вживую я буду исполнять тебе свои песни».

Ольга Бузова

«Ты жесткая. Ты что белорусский ОМОН?» — ответил на это ведущий.

В конце сценки перед зрителями появился шоумен Тимур Батрутдинов, давний друг Бузовой и Харламова. «Что тебе во мне не хватало Гарик. Забудь про меня», — заявил он и бросил цветы в товарища.

больше по теме Бузова по совету Хромченко выбрала пуховик оверсайз лунного оттенка Певица вне сцены предпочитает динамичные наряды.

Напомним, что Гарик Харламов развелся с актрисой Кристиной Асмус. Сейчас его сердце свободно.