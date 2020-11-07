На стиле: Климова выгуляла удлиненную рубашку оверсайз с джинсами-дудочками

Звезда сериала «По законам военного времени» Екатерина Климова стала героиней проекта «2 ВЕРНИК 2». Она побывала в гостях у Игоря и Вадима Верников, и выбрала для съемок голубую удлиненную рубашку свободного кроя, которую сочетала с укороченными джинсами-дудочками.

Телеведущие поблагодарили красавицу актрису за то, что она пришла к ним в гости, на что Климова заметила:

«Это уровень. То, что вы меня пригласили, это значит, уже какой-то уровень достигнут. Дальше – Познер только», — пошутила Климова.

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Подписчики в комментариях поспешили прокомментировать образ любимицы и не поскупились на комплименты:

«Катюша, вы супер. Красавица и это не обсуждается. Я Вами восхищаюсь», «Как всегда на высоте Катенька», «Катя Вы очень красивая я обожаю Вас», «Красавица», «Стильная», — пишут в комментариях.