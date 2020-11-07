«Талантливый, молодой, богатый старик»: Яна Кошкина предложила руку и сердце Гарику Харламову

Телеведущая и актриса Яна Кошкина пришла на шоу «Камеди Клаб» на канале ТНТ, чтобы побороться за сердце шоумена Гарика Харламова. В студии создали пародию на программу «Давай поженимся», которая выходит на Первом канале.

«Гарик Харламов оставил своей первой жене столько, что можно не работать, а второй столько, что теперь надо и поработать», — напомнил для начала ведущий, перевоплотившийся в образ телеведущей Ларисы Гузеевой. «Это точно», — подтвердил Харламов.

Между тем ведущий продолжил: «Встречайте первую претендентку на покрытое холестериновыми бляшками сердце нашего жениха. Яна Кошкина. Успешная, молодая, амбициозная. Мечтает уехать жить на Мальдивы с молодым человеком. И видит в Гарике того человека, который сможет ей все это оплатить».

Появившаяся Яна Кошкина рассказала, почему решила побороться за сердце Гарика. «Я долго думала, кого мне выбрать: молодого и талантливого или старого и богатого. И тут два в одном. Талантливый, молодой, богатый старик». «Готова ли подписать брачный договор, в котором Гарик перепишет на тебя все имущество?», — спросила «Лариса Гузеева».

«Вы думаете он согласится?» — задала вопрос Кошкина.

«Конечно. Думаешь он раз и перестал принимать идиотские решения? У тебя есть сюрприз для Гарика?» — продолжил ведущий. «Нет», — ответила Кошкина. «Правильно. Потому что тебе никогда не удастся переплюнуть сюрприз, которые сделали для Гарика создатели фильма «Текст»», — под смех в зале заявил ведущий программы.

Напомним, что после расставания с актрисой Кристиной Асмус Гарика Харламова активно сватали с Кошкиной. Якобы у них случился бурный роман.