«Это же женские песни»: Тарзан объяснил, почему не поет композиции Королевой в караоке

Культурист и стриптизер Тарзан в эфире шоу «Камеди Клаб» на канале ТНТ объяснил, почему не поет в караоке песни своей жены певицы Наташи Королевой.

Ведущий попросил культуриста назвать четыре песни, которые он исполняет каждый раз, когда оказывается в караоке. «Небо на ладони» и весь Кузьмин», — неожиданно выпалил Тарзан.

«Весь Кузьмин? Почему песен Наташи нет?» — спросил у него ведущий. Тарзан замялся, посмеялся и после этого ответил: «Это же женские песни».

«Я понял. Ты дома там, наверное», — намекнул ведущий, где Тарзан поет песни жены. «Я дома исключительно», — заявил он.

Напомним, что Тарзан не так давно признался в измене Наташе Королевой. При этом любимая супруга простила нерадивого мужа. Они по-прежнему вдвоем и счастливы. Правда, по некоторым сведениям, звезды специально выдумали историю с изменой, чтобы лишний раз пропиариться, что, надо признать, у них с блеском получилось.