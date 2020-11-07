«У Харламова была женщина, которая готовила ему еду, а теперь просит деньги»: Воля высмеял Асмус

Шоумен Павел Воля в эфире программы «Камеди Клаб» на канале ТНТ жестко подшутил над своим коллегой Гариком Харламовым и его бывшей женой актрисой Кристиной Асмус. В гости к звездам пришла кулинарный блогер, с которой они вели беседу и интересовались, чем она занимается.

«То есть ты приходишь к звездам. Готовишь из их продуктов и в конце они тебе еще дают деньги за это? Это плохой путь, я тебе скажу. Просто у Харламова была женщина, которая готовила ему еду и теперь просит деньги за это».

Павел Воля

Весь зал дружно засмеялся после такой шутки Воли. В свою очередь Харламов заявил в ответ: «Ну, что это такое?! Ай-я-яй. Ну, не стыдно, Павел?». Со своей стороны, Воля передал привет Асмус: «Кристинка, привет тебе», — сказал он.

Напомним, что недавно Гарик Харламов и Кристина Асмус официально перестали быть мужем и женой. По некоторым данным, расстаться мирно у них не получилось и сейчас они делят имущество.