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Почти не изменился: рэпер Баста показал редкое фото из своего детства

Василий Вакуленко сообщил о готовности нового альбома.

Почти не изменился: рэпер Баста показал редкое фото из своего детства
Василий Вакуленко. Фото: instagram.com/bastaakanoggano

Василий Вакуленко в апреле отметил свое 40-летие, а теперь выпустил новый альбом с говорящим названием — «Баста 40». Об этом рэпер заявил в своем Instagram, чем вызвал шквал эмоций среди фанатов. Некоторые даже признавались, что ждали этого события больше, чем свой собственный отпуск. Информацию он сопроводил детским снимком. Многие фолловеры отметили, что спустя много лет, Баста практически не изменился.

«Одно и тоже… Какой хорошенький! Почти одно лицо!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что в этом году Вакуленко также стал наставником нового сезона шоу «Голос» на Первом канале. А еще очень хорошо поработал над своей внешностью. Недавно он рассказывал поклонникам, что похудел на целых 16 килограммов.

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