«Как точно он мыслил»: Шарапова присоединилась к звездам, почтившим память Жванецкого

Умер Михаил Жванецкий, об этом стало известно в пятницу, 6 ноября. Новость стала полной неожиданностью для многих ценителей его творчества и таланта, которые даже не смогут проводить его в последний путь. Директор писателя-сатирика Олег Сташкевич ранее сообщил сайту Teleprogramma.pro, что ввиду эпидемиологической ситуации гражданской церемонии прощания не будет.

Память Жванецкого почтили многие звезды шоу-бизнеса, среди которых были: Олег Газманов, Игорь Николаев, Лолита Милявская, Алла Пугачева, Максим Галкин, Клара Новикова, Андрей Ургант, певица Валерия, Денис Клявер, Татьяна Тарасова. Не осталась в стороне и телеведущая Арина Шарапова. В своем Instagram она написала трогательные строки.

«Михаил Жванецкий – человек, который живет в ощущениях у каждого из нас. У всех тех, кто причастен к его творчеству. Это вся страна. Вчера мы с Михаилом Грушевским цитировали Жванецкого…. и смеялись. Как точно он мыслил… Михаил Михайлович, мы думаем о вас…» — написала Шарапова.

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Ранее стало известно, что причиной смерти Жванецкого стал возраст и целый набор различных болезней. Слухи о том, что он умер от коронавируса, опроверг его директор.