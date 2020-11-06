Милявская вспомнила, как Жванецкий перевернул ее жизнь одной фразой

Месяц назад Михаил Жванецкий объявил, что уходит со сцены ввиду возраста. А 6 ноября его не стало. Печальное известие застало врасплох многих его коллег и друзей, которые не могли сдержать слез и не находили слов. Память писателя-сатирика почтили именитые артисты, среди которых были Олег Газманов, Игорь Николаев, Валерий Сюткин, Алла Пугачева, Максим Галкин. Не осталась в стороне и Лолита Милявская. В своем Instagram она опубликовала трогательные строки.

«Мы скорбим, но улыбаемся. Он не одобрил бы наверняка дешевых од и вдохновленных речей. Я знаю вас с моих 16, а в 39 вы перевернули мою жизнь одной точной фразой: «Тебе никто не нужен, ты сама все напишешь». Это касалось исключительно монологов для концертов. И вы были правы. Восхищаюсь. Не отпуская из мозга, не опускаю ладони, аплодирую», — написала Лолита.

Ранее директор Жванецкого Михаил Сташкевич сообщил, что прощания с писателем-сатириком не будет из-за эпидемиологической ситуации. На похоронах появится только семья писателя-сатирика, а где и когда они состоятся, пока не известно.