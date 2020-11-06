Не коронавирус: директор Жванецкого назвал причину смерти писателя-сатирика

Всего месяц назад Михаил Жванецкий сообщил, что уходит со сцены из-за своего преклонного возраста. О болезнях говорить не любил. Поэтому его неожиданная смерть повергла в шок многих поклонников творчества, артистов, коллег по цеху и друзей. Естественно, в виду нынешней эпидемиологической ситуации, практически сразу пошли слухи, что причиной смерти мог стать коронавирус. Однако директор Жванецкого Олег Сташкевич в эксклюзивном комментарии порталу Teleprogramma.pro опроверг эту информацию.

«Он болел с конца прошлого года. Букет болезней, возраст, накопилось просто. Я не врач, у меня нет диагноза. Прощания не будет, потому что по нынешним эпидемиологическим параметрам нельзя собираться толпой. Будет только семья», — сказал Сташкевич.

Также он сообщил, что о времени, месте и дате похорон пока ничего не известно. Родные покойного писателя-сатрика сейчас занимаются этим вопросом.