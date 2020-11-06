«Покойтесь с миром, мастер»: Газманов почтил память Жванецкого

В возрасте 86 лет скончался Михаил Жванецкий. Буквально месяц назад он сообщил о том, что уходит со сцены из-за возраста. О своем недуге говорить не хотел и всячески отнекивался от подобных вопросов. Не стала на эту тему говорить и советская телеведущая Регина Дубовицкая, которая ранее рассказала порталу Teleprogramma.pro о своей дружбе с Михаилом Михайловичем. Стоит отметить, что новость о смерти писателя-сатирика стала настоящей трагедией для многих.

Олег Газманов почтил память Жванецкого в своем Instagram.

«Кажется, только вчера общались… Он заставлял не только смеяться, но и размышлять. Многие его цитаты ушли в народ и стали частью речи. Покойтесь с миром, мастер», — написал Газманов.

Не остался в стороне и музыкант Валерий Сюткин. Он также опубликовал в своем микроблоге видеоролики с выступлениями Жванецкого.

«Вы навсегда со мной, Михаил Михайлович», — подписал публикацию Сюткин.

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Не остались в стороне и многие другие звезды российской эстрады. Среди них Игорь Николаев, Алла Пугачева, Максим Галкин. О дате и времени похорон Михаила Жванецкого будет известно позже.