«Покойтесь с миром, мастер»: Газманов почтил память Жванецкого

Ушёл Михал Михалыч Жванецкий! Кажется только вчера общались... Он заставлял не только смеяться, но и размышлять. Многие его цитаты ушли в народ и стали частью речи. Покойтесь с миром, мастер🙏👏👏👏 Вот только часть его цитат. Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей. Если вам говорят, что вы многогранная личность, — не обольщайтесь. Может быть, имеется в виду, что вы гад, сволочь и паразит одновременно. Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, то же самое делает и он. Удача улыбается смелым... А потом долго ржет над ними! Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве. Мыслить так трудно, поэтому большинство людей судит. Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть. Ничто так не ранит человека, как осколки собственного счастья. Ничего страшного, если над тобой смеются. Гораздо хуже, когда над тобой плачут. Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один. Наша свобода напоминает светофор, у которого горят три огня сразу. Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит, у них все хорошо. Положительные эмоции — это эмоции, которые возникают, если на все положить. Если появился кто-то, готовый свернуть горы, за ним обязательно пойдут другие, готовые свернуть ему шею. Настоящее одиночество — когда вы всю ночь говорите сами с собой и вас не понимают. Физкультура продлевает жизнь на пять лет, но эти пять лет нужно провести в спортзале. Порядочного человека можно легко узнать по тому, как неуклюже он делает подлости. Что наша жизнь: не привыкнешь — подохнешь, не подохнешь — привыкнешь. Лучше с любовью заниматься трудом, чем с трудом заниматься любовью. Огромное счастье — видеть настоящую кровавую героическую жизнь и в ней не участвовать. Трудно быть последней сукой — вечно кто-то пристраивается сзади! Как только садишься на диету, рядом тут же кто-то садится жрать. Лучше промолчать и показаться дураком, нежели заговорить и не оставить на этот счет никаких сомнений. Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо. Мало знать себе цену — надо еще пользоваться спросом. Жизнь как рояль: клавиша белая, клавиша черная… крышка. #жванецкий #прощай