«Неудачных кадров у меня хватает»: Канделаки показала свои самые «жуткие» фото

Телеведущая Тина Канделаки — одна из самых красивых женщин российского шоу-бизнеса. Нужно отдать должное смелости звезды, ведь она решила одной публикацией в Instagram разрушить тщательно создаваемый имидж безупречной дивы.
Тина Канделаки призналась, что у нее, как и у всякой обожающей фотографироваться женщины, есть целая коллекция неудачных кадров. Но если обычные дамы предпочитают сразу же избавляться от подобных компрометирующих снимков, то Тина Канделаки их сохраняет, да еще и выставляет на всеобщее обозрение.
«Неудачных кадров у меня хватает. И в сторону смотрю, и замечтаться могу, и на полуслове мой помощник меня ловит, — призналась телезвезда. — В общем, вместо того, чтобы немедленно удалять неудачные кадры (всем же нам свойственен этот рефлекс), я собрала свою коллекцию фейлов. Так постоим же вне моей зоны комфорта».View this post on Instagram
Если вы вдруг думаете, что для своих фотографий в Инстаграме я долго и мучительно позирую, это не так. ⠀ Из-за плотного графика все происходит на лету. Так что неудачных кадров у меня хватает. И в сторону смотрю, и замечтаться могу, и на полуслове мой помощник меня ловит. ⠀ В общем, вместо того, чтобы немедленно удалять неудачные кадры (всем же нам свойственен этот рефлекс), я собрала свою коллекцию фейлов. Так постоим же вне моей зоны комфорта 😜
Антигламурный поступок восхитил поклонников Тины Канделаки. Они заявили, что только уверенная в себе женщина может позволить себе без стеснения выставлять такое на многомиллионную аудиторию.
Кстати, накануне Тина Канделаки призывала хейтеров активнее критиковать ее внешность. Звезда дала понять, что злобные выпады ее только веселят.