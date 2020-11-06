«Неудачных кадров у меня хватает»: Канделаки показала свои самые «жуткие» фото

Телеведущая Тина Канделаки — одна из самых красивых женщин российского шоу-бизнеса. Нужно отдать должное смелости звезды, ведь она решила одной публикацией в Instagram разрушить тщательно создаваемый имидж безупречной дивы.

Тина Канделаки призналась, что у нее, как и у всякой обожающей фотографироваться женщины, есть целая коллекция неудачных кадров. Но если обычные дамы предпочитают сразу же избавляться от подобных компрометирующих снимков, то Тина Канделаки их сохраняет, да еще и выставляет на всеобщее обозрение.

Антигламурный поступок восхитил поклонников Тины Канделаки. Они заявили, что только уверенная в себе женщина может позволить себе без стеснения выставлять такое на многомиллионную аудиторию.

Кстати, накануне Тина Канделаки призывала хейтеров активнее критиковать ее внешность. Звезда дала понять, что злобные выпады ее только веселят.