Огромная утрата: Андрей Ургант высказался о смерти Михаила Жванецкого

Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет. Причина смерти пока не сообщается, но известно, что на протяжении последних месяцев он боролся с тяжелым недугом. Хотя ранее, еще зимой, заявлял журналистам портала Teleprogramma.pro, что чувствует себя хорошо. Уже в начале октября стало известно, что зрители больше не увидят Жванецкого на сцене. Он сам объявил о своем решении. А 6 ноября его не стало.

Андрей Ургант назвал его смерть большой утратой, сообщает ФАН. По словам Урганта, Жванецкий был ему старшим товарищем. Они общались и поддерживали отношения.

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Смерть Жванецкого застала врасплох многих его коллег и друзей. Советская телеведущая Регина Дубовицкая и юмористка Елена Воробей не смогли найти слов после известия о кончине писателя-сатирика. О дате и месте похорон Михаила Жванецкого станет известно позже.