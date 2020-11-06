«Всегда говорил правду»: Винокур предложил посмертно присвоить Жванецкому звание героя

С уходом из жизни 86-летнего Михаила Жванецкого свои соболезнования выражают многие коллеги по цеху, друзья, сподвижники знаменитого сатирика. Скорбит о невосполнимой утрате Владимир Винокур. Артист подавлен известием о смерти Жванецкого.

«Что сейчас говорить? Он был великий. Мало того, что он был писатель великий, он человек был великий, настоящий гражданин страны – и СССР и России. Он единственный был на передовой и говорил всегда правду.

Вот ему посмертно надо дать звание героя страны. Потому что он был на передовой. Настоящий герой. И самое главное, человек удивительный», — сказал в беседе с Teleprogramma.pro Винокур.