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«Всегда говорил правду»: Винокур предложил посмертно присвоить Жванецкому звание героя

Народный артист подавлен уходом близкого друга и товарища.

«Всегда говорил правду»: Винокур предложил посмертно присвоить Жванецкому звание героя
Михаил Жванецкий. Фото: Борис Кудрявов/ "Экспресс-газета"

С уходом из жизни 86-летнего Михаила Жванецкого свои соболезнования выражают многие коллеги по цеху, друзья, сподвижники знаменитого сатирика. Скорбит о невосполнимой утрате Владимир Винокур. Артист подавлен известием о смерти Жванецкого.

«Что сейчас говорить? Он был великий. Мало того, что он был писатель великий, он человек был великий, настоящий гражданин страны – и СССР и России. Он единственный был на передовой и говорил всегда правду.

Вот ему посмертно надо дать звание героя страны. Потому что он был на передовой. Настоящий герой. И самое главное, человек удивительный», — сказал в беседе с Teleprogramma.pro Винокур.

Почтила память Жванецкого и Алла Пугачева. Примадонна эстрады отметила, что это «невосполнимая утрата». А ее супруг, Максим Галкин, заявил, что с «его острой мыслью» мы смогли пережить тяжелые времена в жизни.

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