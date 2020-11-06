«Это страшное известие»: Дубовицкая высказалась о смерти Жванецкого

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87 году жизни. Известно, что около месяца назад он отказался от выступлений из-за плохого самочувствия. Печальная новость застала врасплох советскую и российскую телеведущую Регину Дубовицкую, с которой они были в дружеских отношениях еще с 70-х годов.

«Господи, я еще ничего не знала. Я только разговаривала с Кларой, она тоже ничего не знала. Это страшное известие», — рассказала Дубовицкая порталу Teleprogramma.pro.

Выяснилось, что в последнее время телеведущая и писатель-сатирик отношения практически не поддерживали, поэтому о его заболевании Дубовицкая говорить не стала. Зато вспомнила моменты, когда они только познакомились.

«В свое время, когда я работала на радио, Миша приходил туда к нам, тогда его еще мало кто знал. На радио бывал постоянно. На всех наших вечеринках всегда присутствовал», — добавила Дубовицкая.

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Ранее о смерти Жванецкого сообщили Алла Пугачева, Максим Галкин и другие. Дата и время похорон писателя-сатирика будут известны позже.