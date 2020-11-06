«Ты навсегда в моем сердце»: Пугачева почтила память Жванецкого

На 87-году жизни скончался известный сатирик, писатель Михаил Жванецкий. Буквально месяц назад артист объявил о завершении карьеры. По словам представителей артиста, он реально оценил свой возраст и принял решение вовремя уйти.

Память скончавшегося артиста почтили Алла Пугачева и Максим Галкин. Звезды написали в Instagram о том, что переживают настоящую потерю.

«Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце», — написала Примадонна.

Телеведущий Максим Галкин заметил, что 6 ноября впервые за долгие хмурые дни в столице вышло солнце, но с уходом Жванецкого оно зашло в душе.

«Спасибо ему, что жили с его словом, смотрели на мир с его прищуром, переживали сложные времена с его острой мыслью», — написал Галкин.

Он отметил, что с уходом Жванецкого все плотнее закрываются двери в ту эпоху, когда «умами владели глыбы».