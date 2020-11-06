«Дома я сейчас нужнее»: Мария Кожевникова бросила работу из-за сыновей

Звезда сериала «Универ» и многодетная мама Мария Кожевникова накануне сообщила, что перевела сыновей на домашнее обучение. Актриса боится коронавируса и старается максимально обезопасить свою семью от риска заболеть.

Мария Кожевникова призналась, что прекрасно осознает, с чем ей придется иметь дело, взяв на себя ответственность за образование детей. Ради того, чтобы держать все под контролем блондинка решила принести в жертву самореализации. В микроблоге Мария рассказала, что отказалась от работы.

«Да, нам сейчас совсем непросто, мы хоть и учимся в саду, но у нас гимназия, где Ваня уже и читает, и пишет на двух языках, и изучает прошедшее время по английскому. За это отвечает бабушка. Мне пришлось отказаться от двух проектов, но дома я сейчас нужнее», — поделилась звезда кино.

Мария Кожевникова поспешила сделать акцент на том, что ни в коем случае не агитирует мамочек переводить малышей на домашнее обучение. Актриса очень надеется, что эта мера временная, и скоро все вернется в привычное русло.