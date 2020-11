«Дома я сейчас нужнее»: Мария Кожевникова бросила работу из-за сыновей

View this post on Instagram

Кто знает как стимулировать детей на ранее вставание и обучение?! Мои фантазии иссякли 😅 отбиваюсь подарками, но долго это работать не будет 🤔 P.S. В субботу с воскресеньем встают сами очень рано, а вот в течении недели это просто архисложно 😭 Мои @ivanbromaksbrovasilek 💙💙💙