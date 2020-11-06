«Дома я сейчас нужнее»: Мария Кожевникова бросила работу из-за сыновей

Звезда сериала «Универ» и многодетная мама Мария Кожевникова накануне сообщила, что перевела сыновей на домашнее обучение. Актриса боится коронавируса и старается максимально обезопасить свою семью от риска заболеть.
Мария Кожевникова призналась, что прекрасно осознает, с чем ей придется иметь дело, взяв на себя ответственность за образование детей. Ради того, чтобы держать все под контролем блондинка решила принести в жертву самореализации. В микроблоге Мария рассказала, что отказалась от работы.
«Да, нам сейчас совсем непросто, мы хоть и учимся в саду, но у нас гимназия, где Ваня уже и читает, и пишет на двух языках, и изучает прошедшее время по английскому. За это отвечает бабушка. Мне пришлось отказаться от двух проектов, но дома я сейчас нужнее», — поделилась звезда кино.
View this post on Instagram
Кто знает как стимулировать детей на ранее вставание и обучение?! Мои фантазии иссякли 😅 отбиваюсь подарками, но долго это работать не будет 🤔 P.S. В субботу с воскресеньем встают сами очень рано, а вот в течении недели это просто архисложно 😭 Мои @ivanbromaksbrovasilek 💙💙💙
Мария Кожевникова поспешила сделать акцент на том, что ни в коем случае не агитирует мамочек переводить малышей на домашнее обучение. Актриса очень надеется, что эта мера временная, и скоро все вернется в привычное русло.
«Я на сто процентов за классическое образование!» — заключила Мария Кожевникова.