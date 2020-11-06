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«Очень рассердился»: Михалков не помогал с адвокатам Цивину и Дрожжиной

Павел Астахов опроверг слухи по поводу участия известного режиссера в этой истории.

«Очень рассердился»: Михалков не помогал с адвокатам Цивину и Дрожжиной
Никита Михалков. Фото: Instagram.com/nikita_mikhalkov

Павел Астахов рассказал, как имя Никиты Михалкова появилось в деле о краже денежных средств Марии Баталовой и Гитаны Леонтенко.

Президент Российского фонда культуры старался не вмешиваться в судебные тяжбы скандального дела.

«Когда Никита Сергеевич увидел эту новость, он очень удивился и рассердился. «Почему мое имя склоняется, какого нотариуса я предоставил?» — приводит слова именитого режиссера Астахов.

По словам юриста, помощь с подбором нотариуса для артистов Дрожжиной и Цивина Никитой Сергеевичем никогда не предоставлялась. Он просто предложил им свой офис в качестве зоны примирения. Однако стороны все равно не смогли найти общий язык, и дело дошло до суда.

Михаил Цивин и Наталья Дрожжина
Михаил Цивин и Наталья Дрожжина. Фото: Лариса Кудрявцева/«Экспресс-газета»

«Никита Сергеевич предложил подписать все на нейтральной территории его студии «Три Тэ», когда его не будет. Он сказал: «Приезжайте, сами разберетесь, у меня есть выездной нейтральный нотариус», — разъяснил ситуацию адвокат.

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