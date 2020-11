«Мы выбираем новую квартиру»: Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова готовятся к переезду

View this post on Instagram

Мы выбираем новую квартиру🙌🏻 Вечером, обессиленные после изматывающих просмотров, прогуливаемся с Катей по Патрикам... Она говорит: «Десять лет назад я сидела в ресторане «Аист», смотрела на дом напротив и думала, как было бы круто жить вот здесь, в этом районе, в этом доме». А сегодня мы посмотрели квартиру в этом самом доме и решили, что даром она нам не нужна😅 «Не поверишь, - говорю, - у меня есть такая же история, она вспомнилась мне как раз сегодня. Много лет назад, когда я еще жил в Минске и приехал в Москву по делам, одна посольская семья пригласила меня к себе в гости. У них была огромная (как мне тогда показалось) квартира с высоченными четырехметровыми потолками, французскими люстрами, паркетом и лепниной на потолке. И тогда я подумал: «Господи, как же хорошо! Вот бы мне когда-нибудь так жить». И вот час назад мы просматривали точно такую же квартиру, и я осознаю - не хочу. Могу. Но не хочу, мне не нужно». Забавно это всё, правда? Мечты сбываются, но почему-то часто тогда, когда они уже совсем не нужны. Знакомо?💭