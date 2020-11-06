«Мы выбираем новую квартиру»: Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова готовятся к переезду

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram сообщил, что присматривает для себя и своей возлюбленной Екатерины Тулуповой новую квартиру. Причем пока они еще не сделали свой выбор.

«Мы выбираем новую квартиру. Вечером, обессиленные после изматывающих просмотров, прогуливаемся с Катей по Патрикам. Она говорит: «Десять лет назад я сидела в ресторане «Аист», смотрела на дом напротив и думала, как было бы круто жить вот здесь, в этом районе, в этом доме». А сегодня мы посмотрели квартиру в этом самом доме и решили, что даром она нам не нужна». Дмитрий Шепелев

Как заметил Шепелев, много лет назад, когда он еще жил в Минске, то приехал в Москву по делам и попал в одну посольскую квартиру. Его она просто поразила своей красотой. Он хотел в ней жить. На днях он побывал в подобных апартаментах и понял, что не хочет жить в таком жилье. По словам Шепелева, мечты почему-то сбываются тогда, когда это уже совсем не нужно.

Напомним, что у Дмитрия Шепелева подрастает сын Платон от певицы Жанны Фриске, которая ушла из жизни в 2015 году. Сейчас он счастлив с новой возлюбленной Екатериной Тулуповой. Общих детей в этом гражданском браке пока нет.