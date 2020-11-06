СМИ: жену Леонида Ярмольника госпитализировали с двусторонней пневмонией

60-летняя Оксана Ярмольник заболела еще две недели назад, но не ложилась в больницу.

6 ноября в Сети появилась информация о госпитализации жены актера Леонида Ярмольника — дизайнера Оксаны Ярмольник — с двусторонней пневмонией.

Как сообщает интернет-канал Mash, 60-летняя женщина заболела еще 25 октября, но лечилась дома. После ухудшения состояния врачи настояли на том, чтобы положить пациентку в больницу. При медицинском осмотре выяснилось, что у Оксаны двусторонняя пневмония. О заражении коронавирусом не сообщается.

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Напомним, что супруга Ярмольника еще и актриса, и художник по костюмам, выпустила собственную линию мягких игрушек и книгу для детей. Она также известна, как последняя возлюбленная легендарного барда Владимира Высоцкого. Именно она стала прототипом героини Оксаны Акиньшиной в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой».