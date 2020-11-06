«Гитара не работала с первой песни»: Певцов высказался после скандала на концерте в Калининграде

Часть зрителей просто ушла из Кафедрального собора, где он выступал.

Актер Дмитрий Певцов высказался после скандала, который случился на его выступлении в Кафедральном соборе Калининграда. Всему виной стали неполадки со звуком, из-за которых многие слушатели просто ушли из зала.

«Гитара не работала с первой же песни. Мало того, когда я что-то говорил, люди примерно с центра зала и чуть дальше не понимали ничего. Там будто был сгусток эха. И даже микрофон в зале был неразборчив».

Дмитрий Певцов

Как заметил актер, когда зазвучали песни, то зрители в центре зала слышали только гул. В итоге часть людей, по его признанию, действительно ушла с концерта. По словам Певцова, зрители явно поторопились, потому что в середине концерта случилось чудо. Эхо в какой-то момент перестало гулять по собору. Актер принес извинения всем, кто не дождался хорошего звука и ушел.

Ранее представители принимающей стороны рассказывали, что во всем виноват звукорежиссер Певцова. Он не хотел никого слушать. Отказывался от помощи в настройке соборного оборудования, сообщает «МК».