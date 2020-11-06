«Семья – мое все»: Дени Байсаров рассказал об отношениях с отцом-бизнесменом

Сын актрисы Кристины Орбакайте объяснил, почему на его страничке нет кадров с близким родственником.

Внук певицы Аллы Пугачевой Дени Байсаров в сторис Instagram ответил на самые острые вопросы своих подписчиков. Одного из них заинтересовало, как часто сын певицы и актрисы Кристины Орбакайте общается со своим отцом бизнесменом Русланом Байсаровым.

«Затрону наконец эту тему. Если у меня в социальных сетях нет фото моего отца или каких-то других членов семьи, то это не значит, что я с ними не общаюсь. Это мой отец. Как можно думать, что мы не общаемся? Семья – мое все. Общаюсь всегда. Вижу всегда. Сейчас по окончании учебы вообще нон-стоп с семьей». Дени Байсаров

Напомним, что несколько лет назад СМИ потрясла громкая история, когда Руслан Байсаров и Кристина Орбакайте всеми способами боролись за воспитание сына. Отец Дени Байсарова боялся, что певица увезет ребенка в США и он будет лишен возможности его видеть.

В итоге какое-то время Дени Байсаров жил в Чечне. Суд этой республики постановил, что ребенок должен быть с папой. Позже Орбакайте оспорила это решение. В итоге сторонам удалось прийти к миру.