Сделано четыре года назад: фото располневшей Анастасии Заворотнюк оказалось архивным

Звезда в 2016 году снималась в телесериале «Любовь и море».

Фотография, появившаяся на одной из фанатских страничек актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram, на которой она запечатлена заметно поправившейся, оказалось архивным. Как выяснилось, кадр был сделан еще в 2016 году во время съемок сериала «Любовь и море».

Тогда звезда «Моей прекрасной няни» играла массажиста-косметолога из небольшого приморского санатория. Поэтому и такая необычная внешность в кадре. Простая одежда, совсем непримечательная прическа.

Добавим, что та роль была не самой известной для звезды. Многие поклонники и фанаты Анастасии Заворотнюк просто не узнали ее в том образе, потому что не смотрели данный телесериал, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что несколько дней назад фотография с располневшей Анастасией Заворотнюк произвела эффект разорвавшейся бомбы. Многие фанаты актрисы посчитали, что именно так сейчас выглядит их любимица, которая уже полтора года лечится от тяжелого заболевания. Сейчас же выясняется, что это был всего лишь фейк.