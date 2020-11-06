«И лицо почти закрыто»: Орлова показала очки, которые позволяют ей защищать кожу от фотостарения

42-летняя певица, телеведущая Ольга Орлова снова устроила себе пляжный отдых. На этот раз звезда экрана отправилась с возлюбленным на Мальдивы. Девушка уже изрядно загорела, но призналась — лицо она старается не подставлять под палящие лучи солнца.

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Орлова защищает кожу лица от фотостарения, и для этого берет с собой целый арсенал средств от солнца — кепки, козырьки, шляпы. Палочкой-выручалочкой для красавицы являются очки «сварщика»:

«Всегда, когда вижу такие очки, которые очень большую поверхность лица закрывают, прям сразу же их покупаю, — продемонстрировала очки Орлова. И добавила: «Вот так, а еще шляпа или кепка — и лицо почти закрыто. Очень здорово».

О том, что такое фотостарение, почему и как нужно защищать кожу, специально для портала Teleprogramma.pro рассказала Мадина Байрамукова, врач-дерматолог-косметолог, пластический хирург.

«Лицо от солнечных лучей нужно защищать не только на море, но и в городе. Все дело в том, что инсоляция — другими словами, облучение поверхности кожи солнечным светом или солнечной радиацией — является одной из первых причин старения кожи, так называемого, фотостарения. Именно с ним связывают появление мелких морщин, расширенных пор и поверхностных сосудов, усиление пигментации, гиперкератоза, потери эластичности кожи, а также замедленную регенерацию, что в свою очередь сказывается на обновлении клеток эпидермиса. Уже не говоря о том, что чрезмерная инсоляция может привести к раку кожи (меланоме). Поэтому наша задача оберегать свою кожу от солнечных лучей. К тому же, быть загорелой сегодня уже не модно. В тренде ответственное отношение к своему здоровью и своей внешности», — объяснила эксперт.

Кроме того, врач обратила внимание на правильный выбор Орловой защитных средств — очков, головных уборов и подобных аксессуаров.

«Помимо крема для лица с SPF на курорте вам обязательно понадобятся не только очки от солнца, которые защищают ваши глаза от ультрафиолета и являются профилактикой «гусиных лапок», но и широкополая шляпа. Шляпа — аксессуар многофункциональный: она не только эффективно защищает волосы, но и лицо, особенно в том случае, когда мы уже имеем проблемы, например, с пигментацией, но и плечи от возможных солнечных ожогов», — объяснила Мадина Байрамукова.

Справка Teleprogramma.pro

Мадина Байрамукова — пластический хирург, врач-дерматолог, косметолог, обладательница различных профессиональных наград, автор сочетанной методики по скульптурированию лица. В 2006 г. закончила Волгоградский медицинский университет, поступила в клиническую ординатуру по специальности «Дерматовенерология». Параллельно с работой врачом-косметологом Мадина поступила в клиническую ординатуру по специальности «Пластическая хирургия», которую успешно закончила. Владелица клиники «Марусмед» в Пятигорске и филиала этой клиники в Москве.