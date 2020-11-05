Это любовь: Татьяна Тотьмянина взобралась на колени к Алексею Ягудину

На днях Татьяна Тотьмянина отметила свое 39-летие. На протяжении последних лет она счастлива в браке с фигуристом Алексеем Ягудиным, хотя их любовь началась намного раньше. Сейчас пара воспитывает двух дочек — 11-летнюю Лизу и пятилетнюю Мишель. В своем Instagram Тотьмянина часто делится семейными снимками. На этот раз она опубликовала фото, на котором позировала, сидя на коленях у мужа, сопроводив его эмодзи в виде сердца.

«Какие прекрасные!! Молодцы! Прекрасная пара!» — писали пользователи Сети.

Недавно Татьяна Тотьмянина покинула «Ледниковый период» из-за полученной травмы. Она неудачно упала на одной из тренировок и когда теперь сможет вернуться на лед — неизвестно. Организаторы надеятся, что это произойдет как можно скорее.