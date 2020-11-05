«Ловите меня модную»: Бузова в легинсах нашла альтернативу шубе-чебурашке

34-летняя Ольга Бузова не скрывает: в последнее время в ее микроблоге в изобилии снимки и видеоотчеты с репетиций и тренировок проекта «Ледниковый период». Все свободное время поющая телеведущая проводит в «Лужниках». И вот и на этот раз возлюбленная шоумена Давида Манукяна предстала уже в привычно локации, покинув ледовую арену, она вышла на улицу и запечатлелась на площади. Свой новый пост в Instagram знаменитость посвятила модным обновкам. Бузова нашла альтернативу шубам-чебурашкам, которые внедрились в модный гардероб девушек по совету фэшн-экспертов. О популярности этой верхней одежды говорила в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале Эвелина Хромченко.
Вместо плюшевой шубки телеведущая накинула трендовую дутую куртку по сезону. К тому же певица примерила легинсы, принтованный свитшот и лаковые ботинки на шнуровке.
«Что-то у меня в последнее время вся лента в моих фото со льда на коньках!! Ну что поделать, если сейчас я живу этим проектом и тренируюсь каждый день. Поэтому ловите модную меня после тренировки!! Но локация, как вы уже поняли, те же «Лужники». Как вам мои обновочки?!» — обратилась к поклонникам певица.