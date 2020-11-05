«Эталон чувственности»: 52-летняя Стриженова в купальнике с воланами блеснула красотой на яхте

В свои 52 года Екатерина Стриженова не только построила успешную карьеру на ТВ, став телеведущей, она ведет сразу несколько программ на Первом канале, но и известна поклонникам по ролям в кино. У знаменитости есть две дочери — Анастасия и Саша — от кинорежиссера и сценариста Александра Стриженова. Супруги вместе уже больше 33 лет. И к тому же не так давно у них появился внук — Пете Петровичу (так малыша называют домашние. — Прим. ред.) два годика. Он вместе с родителями живет в Штатах.

На одном из архивных летних снимков Екатерина предстала в дизайнерском купальнике с воланами. Телеведущая позировала на яхте, смело блеснув шикарным декольте. Поклонники потеряли дар речи, оценив красоту и обаяние Стриженовой. Многие сошлись во мнении, что она выглядит совсем как юная девочка.