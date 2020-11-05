«Эталон чувственности»: 52-летняя Стриженова в купальнике с воланами блеснула красотой на яхте

В свои 52 года Екатерина Стриженова не только построила успешную карьеру на ТВ, став телеведущей, она ведет сразу несколько программ на Первом канале, но и известна поклонникам по ролям в кино. У знаменитости есть две дочери — Анастасия и Саша — от кинорежиссера и сценариста Александра Стриженова. Супруги вместе уже больше 33 лет. И к тому же не так давно у них появился внук — Пете Петровичу (так малыша называют домашние. — Прим. ред.) два годика. Он вместе с родителями живет в Штатах.
На одном из архивных летних снимков Екатерина предстала в дизайнерском купальнике с воланами. Телеведущая позировала на яхте, смело блеснув шикарным декольте. Поклонники потеряли дар речи, оценив красоту и обаяние Стриженовой. Многие сошлись во мнении, что она выглядит совсем как юная девочка.
«Не верю, как хороша!! Какие внуки, это все сказки», «Объясните, как можно выглядеть так шикарно после пятидесяти?!», «Ведь у нее есть внук?!», «Мужу с вами повезло!!», «Вечная девочка», «Вот так нужно выглядеть в зрелом возрасте», «Эталон чувственности и красоты!! Самая привлекательная», «Сердце забилось чаще, красотка!!», «Явно забыла постареть», «Сколько же вам лет?! Выглядите очень молодо», «Так держать, умничка», «Похвально!! Замечательная на снимке, вами хочется любоваться и восхищаться», — пишут поклонники.