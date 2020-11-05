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«Эталон чувственности»: 52-летняя Стриженова в купальнике с воланами блеснула красотой на яхте

Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале лишила поклонников дара речи.

«Эталон чувственности»: 52-летняя Стриженова в купальнике с воланами блеснула красотой на яхте
Екатерина Стриженова. Фото: Instagram.com/strizhenovae

В свои 52 года Екатерина Стриженова не только построила успешную карьеру на ТВ, став телеведущей, она ведет сразу несколько программ на Первом канале, но и известна поклонникам по ролям в кино. У знаменитости есть две дочери — Анастасия и Саша — от кинорежиссера и сценариста Александра Стриженова. Супруги вместе уже больше 33 лет. И к тому же не так давно у них появился внук — Пете Петровичу (так малыша называют домашние. — Прим. ред.) два годика. Он вместе с родителями живет в Штатах.

На одном из архивных летних снимков Екатерина предстала в дизайнерском купальнике с воланами. Телеведущая позировала на яхте, смело блеснув шикарным декольте. Поклонники потеряли дар речи, оценив красоту и обаяние Стриженовой. Многие сошлись во мнении, что она выглядит совсем как юная девочка.

Телеведущая Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова в дизайнерском купальнике с воланами позировала на яхте. Фото: Instagram.com/strizhenovae

«Не верю, как хороша!! Какие внуки, это все сказки», «Объясните, как можно выглядеть так шикарно после пятидесяти?!», «Ведь у нее есть внук?!», «Мужу с вами повезло!!», «Вечная девочка», «Вот так нужно выглядеть в зрелом возрасте», «Эталон чувственности и красоты!! Самая привлекательная», «Сердце забилось чаще, красотка!!», «Явно забыла постареть», «Сколько же вам лет?! Выглядите очень молодо», «Так держать, умничка», «Похвально!! Замечательная на снимке, вами хочется любоваться и восхищаться», — пишут поклонники.

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