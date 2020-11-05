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«Прыжки во времени»: Юрий Антонов позировал со своей молодой копией

Композитор активно ведет личный профиль в Instagram.

«Прыжки во времени»: Юрий Антонов позировал со своей молодой копией
Юрий Антонов. Фото: instagram.com/yuryantonov_official

В этом году композитор Юрий Антонов отметил свое 75-летие. На публике сейчас он появляется крайне редко, друзья говорят, что музыкант ведет затворнический образ жизни еще с зимы. Причиной всему не карантин, а операция на ноге. На протяжении нескольких лет музыканта беспокоило колено. А в минувшем июле ему потребовалась еще одна срочная операция. Но о фанатах Антонов не забывает. Он активно ведет свой Instagram и на этот раз опубликовал необычное фото. Композитор позировал рядом со своей бумажной копией молодых лет.

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Прыжки во времени 2...

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«Прыжки во времени», — подписал снимок Антонов.

Фанаты оценили чувство юмора музыканта и отметили, что он почти не изменился.

«Вы мало изменились! Прекрасен всегда! Всегда элегантный и стильный», — писали пользователи Сети.

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молодостьЮрий АнтоновЮрий Антонов последние новости