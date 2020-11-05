«Наш папа любит бунтарей»: Глюк’oZa объяснила, почему ее дочь Лида подстриглась налысо

Певица Глюк’oZa в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснила, почему не так давно ее старшая дочь Лида, которой сейчас 13 лет, подстриглась налысо.

«Моя старшая дочь — бунтарка во всем. И в стиле, и в поведении. Налысо не так давно подстриглась. Почему так сделала?! Наш папа любит бунтарей. Он творческий, но все же больше технического склада ума. Ему нравится все взбалмошное, живое, поэтому разрешил». Глюкоза

Как сказала певица, они и сами с мужем любители похулиганить. «Дома устраиваем вечеринки. Артистов разных приглашаем. Кстати, много с мужем путешествуем. Недавно, например, съездили на Мальдивы. Год ждали этого события. Мы вместе переболели ковидом. Окрепли и съездили. В Амстердам раньше любили ездить. Скажу, что все что происходит в Амстердаме — остается в Амстердаме», — сказала певица.

Напомним, что настоящее имя Глюк’oZa — Наталья Чистякова-Ионова. Сегодня она счастливая мама двух дочек. Певица замужем за бизнесменом Александром Чистяковым.