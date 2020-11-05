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«Не стесняйтесь выпускать пар»: Канделаки призвала хейтеров активнее критиковать ее внешность

Телеведущая высказалась по поводу нападок в Instagram.

«Не стесняйтесь выпускать пар»: Канделаки призвала хейтеров активнее критиковать ее внешность
Тина Канделаки Фото: instagram.com/tina_kandelaki/

Тина Канделаки, безусловно, одна из самых обсуждаемых персон российского шоу-бизнеса. У телеведущей огромная армия поклонников, но и хейтеров — не меньше.

Звезду часто критикуют за внешний вид, несмотря на то, что он безупречный, злопыхатели находят, к чему придраться. Тину Канделаки обвиняют одновременно в любви к фотошопу, диетам и спортивным нагрузкам.
Любителей пройтись по звезде так много, что она решила посвятить им обширный пост в микроблоге, в котором призвала их не сбавлять оборотов.

«И знаете, что бы я хотела сказать моим преданным «фанатам»? — написала Тина Канделаки в микроблоге. — Не сбавляйте оборотов. Будьте ярче, изящнее и изобретательнее. Я же не перестану улыбаться вашей находчивости. Не стесняйтесь выпускать пар.

Не держите в себе. Может быть, через несколько лет вы скажете: «Если бы не Тина Канделаки, моя жизнь потеряла бы всякий смысл. А так, написал — и стало легче». Помните, мой директ и комментарии всегда открыты для ваших лучиков».

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Знаете, о чем я подумала? Если бы в мои 16 лет, когда я начала свою карьеру, были социальные сети, я уже тогда могла бы собрать великолепную коллекцию злобных твитов и желчных комментариев в свой адрес 😂 ⠀ И, конечно, если бы я всерьез и близко к сердцу воспринимала все посты, критические статьи и прочие выпады, мне было бы намного сложнее двигаться вперед. ⠀ Уже много лет мне пишут о фигуре, лице, диете, занятиях спортом, работе, знакомых и друзьях, одежде, наконец. Собрать все вместе — так большей неудачницы, чем я, просто не существует) ⠀ И знаете, что бы я хотела сказать моим преданным «фанатам»? Не сбавляйте оборотов. Почаще пишите в ТГ-каналах, твиттерах и инстаграмах, что я делаю не так. Будьте ярче, изящнее и изобретательнее. Я же не перестану улыбаться вашей находчивости. ⠀ Не стесняйтесь выпускать пар. Не держите в себе. Может быть, через несколько лет вы скажете: если бы не Тина Канделаки, моя жизнь потеряла бы всякий смысл. А так, написал — и стало легче) ⠀ Помните: мой директ и комментарии всегда открыты для ваших лучиков 😜

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Напомним, через несколько дней, 10 ноября, Тине Канделаки исполнится 45 лет. В канун своего дня рождения телеведущая все чаще задумывается о том, чтобы стать мамой в третий раз. Звезда не исключает, что прибегнет к услугам суррогатной матери.

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