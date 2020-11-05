«Не стесняйтесь выпускать пар»: Канделаки призвала хейтеров активнее критиковать ее внешность

Тина Канделаки, безусловно, одна из самых обсуждаемых персон российского шоу-бизнеса. У телеведущей огромная армия поклонников, но и хейтеров — не меньше.

Звезду часто критикуют за внешний вид, несмотря на то, что он безупречный, злопыхатели находят, к чему придраться. Тину Канделаки обвиняют одновременно в любви к фотошопу, диетам и спортивным нагрузкам.

Любителей пройтись по звезде так много, что она решила посвятить им обширный пост в микроблоге, в котором призвала их не сбавлять оборотов.

«И знаете, что бы я хотела сказать моим преданным «фанатам»? — написала Тина Канделаки в микроблоге. — Не сбавляйте оборотов. Будьте ярче, изящнее и изобретательнее. Я же не перестану улыбаться вашей находчивости. Не стесняйтесь выпускать пар.

Не держите в себе. Может быть, через несколько лет вы скажете: «Если бы не Тина Канделаки, моя жизнь потеряла бы всякий смысл. А так, написал — и стало легче». Помните, мой директ и комментарии всегда открыты для ваших лучиков».

Напомним, через несколько дней, 10 ноября, Тине Канделаки исполнится 45 лет. В канун своего дня рождения телеведущая все чаще задумывается о том, чтобы стать мамой в третий раз. Звезда не исключает, что прибегнет к услугам суррогатной матери.