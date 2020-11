«Не стесняйтесь выпускать пар»: Канделаки призвала хейтеров активнее критиковать ее внешность

View this post on Instagram

Знаете, о чем я подумала? Если бы в мои 16 лет, когда я начала свою карьеру, были социальные сети, я уже тогда могла бы собрать великолепную коллекцию злобных твитов и желчных комментариев в свой адрес 😂 ⠀ И, конечно, если бы я всерьез и близко к сердцу воспринимала все посты, критические статьи и прочие выпады, мне было бы намного сложнее двигаться вперед. ⠀ Уже много лет мне пишут о фигуре, лице, диете, занятиях спортом, работе, знакомых и друзьях, одежде, наконец. Собрать все вместе — так большей неудачницы, чем я, просто не существует) ⠀ И знаете, что бы я хотела сказать моим преданным «фанатам»? Не сбавляйте оборотов. Почаще пишите в ТГ-каналах, твиттерах и инстаграмах, что я делаю не так. Будьте ярче, изящнее и изобретательнее. Я же не перестану улыбаться вашей находчивости. ⠀ Не стесняйтесь выпускать пар. Не держите в себе. Может быть, через несколько лет вы скажете: если бы не Тина Канделаки, моя жизнь потеряла бы всякий смысл. А так, написал — и стало легче) ⠀ Помните: мой директ и комментарии всегда открыты для ваших лучиков 😜