Полина Гагарина примет участие в съемках сериала «Бывшие»

Известная исполнительница Полина Гагарина расширяет творческие горизонты. Вокалистка готовится удивить поклонников новыми гранями таланта — она дебютирует в кино. Певицу пригласили исполнить одну из ролей в новом сезоне сериала «Бывшие». Об этом на своей страничке в Instagram сообщил актер Денис Шведов.

«Наконец можно поделиться новостью! Полина — новая героиня в проекте «Бывшие». Добро пожаловать!» — написал артист.

Пост Денис Шведов сопроводил снимком, на котором запечатлен вместе с Полиной Гагариной. В сериале певица исполнит роль Лены — писательницы и популярного коуча, психологом-консультантом которой становится Илья, его сыграет Денис Шведов.

Стоит отметить, что Полина окончила Школу-студию МХАТ и по образованию она актриса, однако роль в сериале «Бывшие» стала для нее первой большой экранной ролью.

«Бывшие» — один из немногих русских сериалов, который я смотрела! Для меня стало огромной неожиданностью приглашение сниматься именно в этом сериале. Я очень рада этому совпадению, хотя в моей жизни случайностей не бывает. Я считаю, что профессии актрисы и певицы из одной области, я никогда их не разделяла. Каждое мое выступление на сцене — маленькая жизнь со своей определенной драматургией. Так что я просто ждала своего часа, своего сценария и предложения — и вот дождалась!» — отметила Полина.

Напомним, что сериал «Бывшие» вышел на экраны в 2018 году и имел оглушительный успех у телезрителей. Второй его сезон поклонники увидели осенью прошлого года, ну а съемки третьего стартовали совсем недавно.