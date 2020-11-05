«Пусть вас заметят»: Водонаева разрешила фанатам рекламировать себя в ее Instagram

Алена Водонаева, ставшая известной после участия в реалити-шоу «Дом-2», объявила в микроблоге о небывалой акции. Теледива решила помочь выжить предпринимателям в современных сложных экономических условиях. Если раньше светская львица отправляла в бан всех, кто пытался прорекламироваться у нее под свежими снимками, то сейчас она призывает подписчиков делать так чаще.

И обещает, что им за это ничего не будет, кроме пользы, и, возможно, даже прибыли.

Алена Водонаева разместила пост, попросив всех, у кого есть бизнес, смело рассказать о себе.

«Напишите, что вы продаете, какие услуги, в каком городе вы находитесь, как называетесь и кому вы можете быть полезными, — обратилась Алена к своей аудитории. — Отмечайте странички вашего бизнеса. Пускай вас заметят и пусть ваши дела хоть немного, если это сработает, пойдут в гору. Хочу, чтобы продавцы нашли своих покупателей, а покупатели не ломали голову — где найти тот или иной товар или услугу».

Звезда, правда, тут же сделала акцент на том, что будет строго следить за комментариями и не потерпит, если их начнут размещать мошенники, «мамочки в декрете» и любители учить зарабатывать. Алена Водонаева, кстати, в последнее время занимает активную гражданскую позицию и часто высказывается по вопросам, реакции на которые от девушки с ее амплуа никто не ожидает.