«Теряюсь и смущаюсь»: Собчак растрогана вниманием поклонников в день рождения

Одна из самых известных блондинок нашей страны отмечает день рождения. 5 ноября Ксении Собчак исполнилось 39 лет. Ну, а поскольку на микроблог звезды в Instagram подписаны почти восемь миллионов человек, от поздравлений и пожеланий просто нет отбоя.

Ксения призналась, что чувствует себя невероятно счастливой от того, сколько теплых слов она услышала и прочитала в свой адрес. Ксения Собчак сочла своим долгом поблагодарить поклонников за внимание. Знаменитость разместила в микроблоге нестандартный снимок, который сделала, вероятно, когда праздновала Хеллоуин, и призналась, что тронута и смущена количеством поздравлений.

«Это у меня округлились глаза от того количества любви, которое вы вдруг мне все решили подарить! — объяснилась Ксения Собчак за фото. — Спасибо вам большое за ваши поздравления. Когда ругают, понимаю что делать, а когда столько любви, теряюсь и смущаюсь! Я, конечно, уже «не новая», но, как говорится, я не старею, я просто становлюсь «классикой».

Накануне вместе с сыном Платоном Ксения Собчак улетела отдыхать в Сочи, где и отпразднует свой день рождения.