Выше на голову: Пресняков сделал фото со своим взрослым сыном от Орбакайте

Певец недавно стал отцом в третий раз. Он решил показать, каким вырос его старший наследник от первого фактического брака.

Владимир Пресняков недавно пережил рождение третьего ребенка. Жена Наталья Подольская подарила ему сына Ивана в конце октября. Малыш появился на свет в одной из столичных клиник. Уже через несколько дней он забрал возлюбленную и наследника домой. Певец едва сдерживал эмоции, когда впервые взял новорожденного на руки. Также у пары есть еще один сын Артемий, которому пять лет.

На днях Подольская устроила для Вани первую фотосессию. Она позвала фотографа, который снял ребенка в пеленках, корзинках и коконах. Похоже, что это навеяло Преснякову воспоминания, как он впервые стал папой. От фактического брака с Кристиной Орбакайте у него есть еще один сын — Никита. Он давно живет самостоятельно и занимается музыкой. Три года назад парень женился на Алене Красновой. Теперь они живут в столичной квартире, которую им подарила Алла Пугачева.

Артист опубликовал совместное фото со страшим сыном. Никита, как оказалось, выше его на голову и тоже имеет на правой руке татуировку. Даже прически папа и сын носят похожие, только у юноши волосы ярко-рыжие, как у его бабушки в юности.