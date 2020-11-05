«Боятся потерять зрение»: Мария Погребняк спасает от слепоты маму и свекровь

Супруга прославленного футболиста Павла Погребняка, фотомодель и многодетная мама Мария Погребняк успевает заботиться не только о муже и троих сыновьях. Звездная красотка трогательно опекает и родственников — свою маму, а также свекровь.
Узнав, что женщины начали испытывать проблемы со зрением, Мария Погребняк уговорила их сделать операции на глазах. Инстадива дала понять, что их с Павлом мамы согласились после некоторых колебаний.
«Пашиной маме будут делать лазерную коллекцию зрения, у нее минус пять! — накануне написала Мария Погребняк в микроблоге. — Она наконец-то сможет забыть об очках и линзах! А у моей мамы более сложная, у нее катаракта, завтра будут менять хрусталик! Они очень переживают, боятся потерять зрение и вообще самой операции! Они не понимают, как можно восстановить зрение в возрасте 56 и 67 лет».
К счастью, в активе у Марии Погребняк есть вполне весомые аргументы, которых хватило, чтобы убедить женщин довериться хирургам-офтальмологам.
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Мои любимые, я с вами уже делилась самым лучшим подарком, который я сделала себе - это 100% зрение! Завтра очень важный день для моих любимых мамочек! День операции! Пашиной маме будут делать лазерную коллекцию зрения, у неё -5! Она наконец-то сможет забыть об очках и линзах! А у моей мамы более сложная, у неё катаракта, завтра будут менять хрусталик! Они очень переживают, боятся потерять зрение и вообще самой операции! Они не понимают, как можно восстановить зрение в возрасте 56 и 67 лет🙈 Я, естественно, объясняю, что это не опасно, не страшно, ведь я сама через это прошла! Но это им не особо помогает! Давайте вместе их поддержим🙏🏻 Я завтра постараюсь поэтапно показать весь процесс в сторисе!
Не так давно Мария сама перенесла операцию на глаза, вернув себе стопроцентное зрение. Блондинка объяснила мамам, что это не опасно и не страшно, и те дали свое согласие на вмешательство.
Напомним, что минувшим летом Мария Погребняк переболела коронавирусом. Знаменитость даже хотела стать донором плазмы, ведь она обожает помогать людям. Но в заборе крови жене Павла Погребняка было отказано. Причина — нехватка веса.