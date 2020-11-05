«Боятся потерять зрение»: Мария Погребняк спасает от слепоты маму и свекровь

Супруга прославленного футболиста Павла Погребняка, фотомодель и многодетная мама Мария Погребняк успевает заботиться не только о муже и троих сыновьях. Звездная красотка трогательно опекает и родственников — свою маму, а также свекровь.

Узнав, что женщины начали испытывать проблемы со зрением, Мария Погребняк уговорила их сделать операции на глазах. Инстадива дала понять, что их с Павлом мамы согласились после некоторых колебаний.

«Пашиной маме будут делать лазерную коллекцию зрения, у нее минус пять! — накануне написала Мария Погребняк в микроблоге. — Она наконец-то сможет забыть об очках и линзах! А у моей мамы более сложная, у нее катаракта, завтра будут менять хрусталик! Они очень переживают, боятся потерять зрение и вообще самой операции! Они не понимают, как можно восстановить зрение в возрасте 56 и 67 лет».

К счастью, в активе у Марии Погребняк есть вполне весомые аргументы, которых хватило, чтобы убедить женщин довериться хирургам-офтальмологам.

Не так давно Мария сама перенесла операцию на глаза, вернув себе стопроцентное зрение. Блондинка объяснила мамам, что это не опасно и не страшно, и те дали свое согласие на вмешательство.

Напомним, что минувшим летом Мария Погребняк переболела коронавирусом. Знаменитость даже хотела стать донором плазмы, ведь она обожает помогать людям. Но в заборе крови жене Павла Погребняка было отказано. Причина — нехватка веса.