«Я пожизненно вошла в историю России»: Волочкова ответила критикам ее танца в клетке

Балерина Анастасия Волочкова ответила хейтерам, раскритиковавшим ее танец в клетке.

Напомним, 3 ноября артистка выложила в Instagram видео своего номера из спектакля «Балерина в зазеркалье» и не отключила комментарии к публикации. В результате ей пришлось отвечать на множество критических выпадов со стороны подписчиков. Сама танцовщица считает, что это были «проплаченные боты и те, кто не был на спектакле».

Волочкова посоветовала всем, кто хочет осуждать ее, самим залезть в эту клетку, покрутиться в ней, стараясь выполнить сложные элементы. В новом посте 44-летняя артистка пишет, что нужно посетить постановку и увидеть ее своими глазами, чтобы понять, насколько это тяжело.

Анастасия заверила, что будет продолжать свое дело: давать благотворительные спектакли и танцевать для зрителей абсолютно бесплатно.

«Таким альтруизмом занимаются немногие. Я пожизненно вошла в историю России как великая русская балерина! Смиритесь уже с этим. И эти 32 фуэте, которые я исполняла на всех мировых сценах на протяжении многих лет, тоже останутся в истории. А что умеют делать эти завистники и злопыхатели? Кроме того, что изливать желчь, недолюбленность, ущербность», — написала Волочкова.

Балерина призвала всех, кому не нравятся ее танцы, не смотреть их. В конце своего обращения она выразила уверенность в том, что настоящие люди ее поистине любят и уважают, а «боты» только и могут, что осуждать.