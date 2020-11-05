«В кораблике»: Саша Плющенко показал элемент фигурного катания в своем исполнении

Старший сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко — Александр — уже несколько лет занимается фигурным катанием. Несомненно, спрос с него, как с наследника прославленного фигуриста, всегда будет больше, но мальчик уже добивается успехов.
Недавно он выиграл турнир, приуроченный к юбилею спортшколы «Самбо-70» в своей возрастной группе. Со своими фанатами в Instagram Гном Гномыч часто делится моментами тренировок. На этот раз показал еще один элемент.
«Доброе утро в кораблике», — подписал короткий видеоролик Саша Плющенко.
Армия фанатов засыпала его лайками и приятными пожеланиями.
«Ох, какая грация и красота! Вылитый папочка! Творческих успехов!» — писали пользователи Сети.
Напомним, что недавно у Саши появился младший брат — Арсений. Еще одного сына Рудковской и Плющенко родила суррогатная мать.