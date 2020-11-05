«Один из близнецов не выжил»: жена Сергея Семака потеряла ребенка

Жена известного футболиста, главного тренера питерского «Зенита» Сергея Семака, Анна, поделилась с подписчиками микроблога личной историей. Несколько лет назад пара потеряла одну из новорожденных дочерей-близняшек.

Анна Семак рассказала, что, едва узнав о беременности двойней, они с мужем тут же выбрали имена для будущих дочек — Нина и Варвара. Врачи на раннем сроке предупредили молодую женщину о пороках развития у одной из малышек и посоветовали избавиться от нее. Но Анна Семак в прогнозы медиков верить не хотела.

«Один из близнецов не выжил. Это испытание стало для меня первой проверкой на прочность. Все было как в тумане… Врачи пытались донести, что раз что-то пошло не так, надо избавиться от второго ребенка как можно быстрее, мол, природа отвергает только непригодный биоматериал. Помню, убежала из женской консультации бегом, рыдала на плече мужа, решив принять любой вызов судьбы с благодарностью. Не здорова? Мы справимся», — поделилась спутница футболиста с поклонниками.

Она добавила, что через несколько месяцев почувствовала себя плохо. В этот момент Анна собиралась на футбол, играли «Рубин» и«Барселона».

«Роды были запланированы не раньше, чем через два с половиной месяца, в Швейцарии. «Выпью анальгетик и поеду на футбол», — думала я. Но все же, решив подстраховаться, заехала в роддом проверить, все ли в порядке. Дальше — экстренное кесарево и тишина вместо ожидаемого крика младенца. Очень рано. Очень неожиданно. Очень больно», — отметила Семак.

Анна также подчеркнула, что первый год жизни дочери Варвары дался им с мужем нелегко. Недоношенная малышка в три месяца перенесла бронхит, а затем жила с датчиком дыхания, который подавал сигналы в случае, если крошка переставала самостоятельно дышать.

Эту семейную историю Анна Семак рассказала в день рождения Вари, отметив, что дочка — это их с мужем счастье, гордость и вдохновение.

«Верю, что из нее вырастет хороший человек, достойный своего отца, нежно любящий маму и всю остальную семью. С днем рождения, Варечка! Наша любовь, наше вдохновение. Храни тебя Бог от всякого зла», — трогательно поздравила Анна Семак наследницу.

Отметим, что Сергей и Анна Семак являются одной из самых крепких из известных в России пар. Супруги воспитывают восьмерых детей. А минувшим летом Сергей Семак впервые стал дедушкой.