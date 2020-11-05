«Один из близнецов не выжил»: жена Сергея Семака потеряла ребенка

Жена известного футболиста, главного тренера питерского «Зенита» Сергея Семака, Анна, поделилась с подписчиками микроблога личной историей. Несколько лет назад пара потеряла одну из новорожденных дочерей-близняшек.
Анна Семак рассказала, что, едва узнав о беременности двойней, они с мужем тут же выбрали имена для будущих дочек — Нина и Варвара. Врачи на раннем сроке предупредили молодую женщину о пороках развития у одной из малышек и посоветовали избавиться от нее. Но Анна Семак в прогнозы медиков верить не хотела.
«Один из близнецов не выжил. Это испытание стало для меня первой проверкой на прочность. Все было как в тумане… Врачи пытались донести, что раз что-то пошло не так, надо избавиться от второго ребенка как можно быстрее, мол, природа отвергает только непригодный биоматериал.
Помню, убежала из женской консультации бегом, рыдала на плече мужа, решив принять любой вызов судьбы с благодарностью. Не здорова? Мы справимся», — поделилась спутница футболиста с поклонниками.
Она добавила, что через несколько месяцев почувствовала себя плохо. В этот момент Анна собиралась на футбол, играли «Рубин» и«Барселона».
«Роды были запланированы не раньше, чем через два с половиной месяца, в Швейцарии. «Выпью анальгетик и поеду на футбол», — думала я. Но все же, решив подстраховаться, заехала в роддом проверить, все ли в порядке. Дальше — экстренное кесарево и тишина вместо ожидаемого крика младенца. Очень рано. Очень неожиданно. Очень больно», — отметила Семак.
Анна также подчеркнула, что первый год жизни дочери Варвары дался им с мужем нелегко. Недоношенная малышка в три месяца перенесла бронхит, а затем жила с датчиком дыхания, который подавал сигналы в случае, если крошка переставала самостоятельно дышать.
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У меня 100% интуиция... О том, что я беременна близнецами, я знала намного раньше, чем сообщила мне врач, долго водивший датчиком по животу... - Их двое? - Совершенно точно - ответила женщина, всматриваясь в монитор. Нина и Варвара - имена для девочек мы выбрали сразу. Каждое утро я просыпалась в шесть утра и выходила на безлюдный берег Волги, в то время мы жили в Казани, с чёрным королевским пуделем Марли, следовавшим за мной нога в ногу. (Марли погиб как только родилась Варвара) После утренней прогулки погружалась в водоворот домашних дел, пока однажды не заболела... Один из близнецов не выжил. Это испытание стало для меня первой проверкой на прочность. Все было как в тумане... Врачи пытались донести, что раз что-то пошло не так, надо избавиться от второго ребёнка как можно быстрее, мол природа отвергает только непригодный биоматериал. Помню убежала из женской консультации бегом, рыдала на плече мужа, решив принять любой вызов судьбы с благодарностью. Нездорова? Мы справимся. Через несколько месяцев, собираясь на матч «Рубин» - «Барселона», почувствовала недомогание... Роды были запланированы не раньше, чем через два с половиной месяца, в Швейцарии... Выпью анальгетик и поеду на футбол - думала я, но все же, решив подстраховаться, заехала в роддом проверить все ли в порядке. Дальше экстренное кесарево и тишина, вместо ожидаемого крика младенца. Очень рано. Очень неожиданно...Очень больно... Первый год дался нам нелегко. Крошечная недоношенная Варвара в три месяца заболела бронхитом, и первые пол года мы жили с датчиком дыхания, подающим тревожный сигнал в случае остановки... Варвара всегда была особенной. Не носила брюки («это слишком грубо») и рассуждала о высоком, недотягивая до метровой отметки... Папина копия - ямочки на щечках, дисциплина, пунктуальность... Папина любовь - отличница, заступница в любых ситуациях. Верю, что из неё вырастет хороший человек, достойный своего отца, нежно любящий маму и всю остальную семью. С днём рождения, Варечка! Наша любовь, наше вдохновение. Храни тебя Бог от всякого зла.
Эту семейную историю Анна Семак рассказала в день рождения Вари, отметив, что дочка — это их с мужем счастье, гордость и вдохновение.
«Верю, что из нее вырастет хороший человек, достойный своего отца, нежно любящий маму и всю остальную семью. С днем рождения, Варечка! Наша любовь, наше вдохновение. Храни тебя Бог от всякого зла», — трогательно поздравила Анна Семак наследницу.
Отметим, что Сергей и Анна Семак являются одной из самых крепких из известных в России пар. Супруги воспитывают восьмерых детей. А минувшим летом Сергей Семак впервые стал дедушкой.