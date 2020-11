«Один из близнецов не выжил»: жена Сергея Семака потеряла ребенка

View this post on Instagram

У меня 100% интуиция... О том, что я беременна близнецами, я знала намного раньше, чем сообщила мне врач, долго водивший датчиком по животу... - Их двое? - Совершенно точно - ответила женщина, всматриваясь в монитор. Нина и Варвара - имена для девочек мы выбрали сразу. Каждое утро я просыпалась в шесть утра и выходила на безлюдный берег Волги, в то время мы жили в Казани, с чёрным королевским пуделем Марли, следовавшим за мной нога в ногу. (Марли погиб как только родилась Варвара) После утренней прогулки погружалась в водоворот домашних дел, пока однажды не заболела... Один из близнецов не выжил. Это испытание стало для меня первой проверкой на прочность. Все было как в тумане... Врачи пытались донести, что раз что-то пошло не так, надо избавиться от второго ребёнка как можно быстрее, мол природа отвергает только непригодный биоматериал. Помню убежала из женской консультации бегом, рыдала на плече мужа, решив принять любой вызов судьбы с благодарностью. Нездорова? Мы справимся. Через несколько месяцев, собираясь на матч «Рубин» - «Барселона», почувствовала недомогание... Роды были запланированы не раньше, чем через два с половиной месяца, в Швейцарии... Выпью анальгетик и поеду на футбол - думала я, но все же, решив подстраховаться, заехала в роддом проверить все ли в порядке. Дальше экстренное кесарево и тишина, вместо ожидаемого крика младенца. Очень рано. Очень неожиданно...Очень больно... Первый год дался нам нелегко. Крошечная недоношенная Варвара в три месяца заболела бронхитом, и первые пол года мы жили с датчиком дыхания, подающим тревожный сигнал в случае остановки... Варвара всегда была особенной. Не носила брюки («это слишком грубо») и рассуждала о высоком, недотягивая до метровой отметки... Папина копия - ямочки на щечках, дисциплина, пунктуальность... Папина любовь - отличница, заступница в любых ситуациях. Верю, что из неё вырастет хороший человек, достойный своего отца, нежно любящий маму и всю остальную семью. С днём рождения, Варечка! Наша любовь, наше вдохновение. Храни тебя Бог от всякого зла.