«Не очень интересно»: Безруков объяснил, почему с женой редко появляется на светских мероприятиях

По словам актера и режиссера, они стараются больше времени проводить с детьми.

Актер и режиссер Сергей Безруков объяснил, почему его с женой Анной Матисон можно крайне редко встретить на светских мероприятиях, где, как правило, собираются многие звезды шоу-бизнеса.

«Нам не очень это интересно. Все-таки у нас маленькие дети. Мы настолько заняты семьей и собой, что нет времени, да и желания, если честно. Светские мероприятия – это, наверное, важно и полезно, но мы все время заняты».

Сергей Безруков

Как заметил Сергей Безруков, у его жены вообще уже два раза были уважительные причины не появляться часто на публике. Она была беременна. По словам режиссера, они с женой обожают музыку. По возможности выбираются в консерваторию. Мечтают в будущем посетить в одну из европейских опер. А вот дома звезды, как правило, смотрят мультфильмы со своими наследниками. У них настроено множество детских каналов, сообщает издание «7 дней».

Напомним, что у Сергея Безрукова от Анны Матисон двое наследников. Дочке Марии четыре годика, а сыну Степану скоро исполнится два года.