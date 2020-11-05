«Гениальное в этом – что он в совместке с Тимати сделал»: автор «Любимки» признался, что давно хотел «поддать газу» в песню

После совместного хита El Problema Тимати и Моргенштерна Алишер сделал признание. Оказалось, он «напускал газу» в трек, то есть записал на микрофон физиологические звуки своего организма. Позже он просил прощения за свою экстраординарную выходку у Тимура Юнусова.

На тему «газов» в музыкальной композиции высказался певец Данил Прытков, наиболее известный как Niletto. В интервью YouTube-проекту «Ходят слухи» он заметил:

«Эта идея была у меня года три назад. Я говорил пацанам: «А че если пернуть в микрофон, сделать из этого звука бас, накрутить, сделать трек, чтоб он потом стал хитом, а потом всем говорить: в этом хите просто газы». Алишер — гений, но это прям не гениальная штука. Самое гениальное в этом – что он в совместке с Тимати. И так морально его уничтожил», — посмеялся Данил.

Прытков предположил, что, возможно, это общая задумка рэперов. «Да и особо там этого звука не слышно», — добавил Niletto.

В целом относительно Моргенштерна Данил высказался положительно. Он считает, что Алишер – очень талантливый парень, просто очень молодой. И слишком зациклился на своем богатстве.