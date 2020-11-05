«С самой любимой»: Анна Заворотнюк впервые за долгое время показала моложавую бабушку

Анастасия Заворотнюк больше года не показывается на публике. В 2019 году стало известно, что звезда «Моей прекрасной няни» серьезно больна. До сих пор родные предпочитают не комментировать произошедшее. Однако недавно актриса вышла на связь с Андреем Малаховым. Она хотела поздравить Николая Баскова с днем рождения, но обошлась без личного присутствия.

Иногда о состоянии мамы рассказывает ее старшая дочка Анна. Она вернулась из США, где завершила учебу и работала в крупной компании, но решила быть ближе к родительнице в трудный момент. Пока девушка живет в доме актрисы с отчимом Петром Чернышевым и маленькой сестренкой Милой, но готовится переехать в свою квартиру. Как известно, дом Заворотнюк находится в поселке Крекшино. Там живет и ее мама Валентина Борисовна, а вот отец актрисы умер в 2014 году.

В четверг, 5 ноября, Анастасия впервые за долгое время сделала фото с родственницей. Девушка запечатлелась со своей бабушкой в домашней обстановке. Дочка Заворотнюк предстала в широких светлых джинсах с поясом, майке и джемпере мятного оттенка. Валентина Борисовна сидела рядом с ней в рубашке оверсайз и джинсах. Женщина накрасилась и распустила волосы.

«С самой любимой бабушкой на свете», — написала Анна.

Некоторые поклонники поразились тому, как молодо выглядит мама Заворотнюк. Более того, они отметили, что все женщины в звездной семьей очень похожи друг на друга.