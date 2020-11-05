«С самой любимой»: Анна Заворотнюк впервые за долгое время показала моложавую бабушку

Анастасия Заворотнюк больше года не показывается на публике. В 2019 году стало известно, что звезда «Моей прекрасной няни» серьезно больна. До сих пор родные предпочитают не комментировать произошедшее. Однако недавно актриса вышла на связь с Андреем Малаховым. Она хотела поздравить Николая Баскова с днем рождения, но обошлась без личного присутствия.
Иногда о состоянии мамы рассказывает ее старшая дочка Анна. Она вернулась из США, где завершила учебу и работала в крупной компании, но решила быть ближе к родительнице в трудный момент. Пока девушка живет в доме актрисы с отчимом Петром Чернышевым и маленькой сестренкой Милой, но готовится переехать в свою квартиру. Как известно, дом Заворотнюк находится в поселке Крекшино. Там живет и ее мама Валентина Борисовна, а вот отец актрисы умер в 2014 году.
В четверг, 5 ноября, Анастасия впервые за долгое время сделала фото с родственницей. Девушка запечатлелась со своей бабушкой в домашней обстановке. Дочка Заворотнюк предстала в широких светлых джинсах с поясом, майке и джемпере мятного оттенка. Валентина Борисовна сидела рядом с ней в рубашке оверсайз и джинсах. Женщина накрасилась и распустила волосы.
«С самой любимой бабушкой на свете», — написала Анна.
Некоторые поклонники поразились тому, как молодо выглядит мама Заворотнюк. Более того, они отметили, что все женщины в звездной семьей очень похожи друг на друга.
«Как же вы до безумия похожи. Вы на маму, мама на Валентину Борисовну», «Вау! Вы все втроем очень похожи!», «Просто одно лицо…. всем бы так выглядеть в старости», «Сходство невероятное. А от бабушки веет теплом и добротой», «Очень хочется видеть вас втроем с мамой тоже», — прокомментировали пост подписчики.