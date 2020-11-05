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«На съемках»: Орбакайте на шоу Галкина «выгуляла» серебряное многослойное колье

Телеведущий с певицей посетовали на слухи вокруг их семьи.

«На съемках»: Орбакайте на шоу Галкина «выгуляла» серебряное многослойное колье
Кристина Орбакайте. Фото: instagram.com/orbakaite_k/

49-летняя Кристина Орбакайте недавно вернулась в Москву и возобновила театральную карьеру после многомесячного перерыва. Она выходит на сцену «Современника» вместе с Кириллом Сафроновым в пьесе «Двое на качелях». Звезда регулярно навещает маму, 71-летнюю Аллу Пугачеву, а недавно к ним присоединился и средний внук Примадонны, 22-летний Дени Байсаров.

Орбакайте приняла участие в шоу Максима Галкина. Общее селфи шоумен разместил у себя в Instagram. Старшая дочь Пугачевой выбрала в качестве украшения модное многослойное колье, а также легкую укладку и нежный макияж.

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Вчера на съёмках с @orbakaite_k посмеялись над очередной порцией нелепого вранья про нашу семью в прессе. Уж сколько лет про себя читаем, но до сих пор удивляемся, как хватает наглости на пустом месте ради хайпа и цитируемости сочинять небылицы об отношениях внутри семьи. Главная особенность таких «новостей», ссылающихся якобы на наши же слова, - вы никогда не найдёте первоисточник, где же и когда это было сказано.

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Галкин сообщил, что они с Кристиной обсуждали последние новости, которые появились в Сети про их большую семью.

«Вчера на съемках с @orbakaite_k посмеялись над очередной порцией нелепого вранья про нашу семью в прессе. Уж сколько лет про себя читаем, но до сих пор удивляемся», — написал артист.

Галкин намекнул на то, что сейчас активно обсуждается в Сети помолвка Дени Байсарова с подругой, которую приписали сыну Орбакайте. На самом деле, внук Пугачевой здесь ни при чем: он просто поздравил подругу детства с тем, что она теперь невеста. А позже ему пришлось объясняться в Сети, что они лишь друзья.

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