«На съемках»: Орбакайте на шоу Галкина «выгуляла» серебряное многослойное колье

Вчера на съёмках с @orbakaite_k посмеялись над очередной порцией нелепого вранья про нашу семью в прессе. Уж сколько лет про себя читаем, но до сих пор удивляемся, как хватает наглости на пустом месте ради хайпа и цитируемости сочинять небылицы об отношениях внутри семьи. Главная особенность таких «новостей», ссылающихся якобы на наши же слова, - вы никогда не найдёте первоисточник, где же и когда это было сказано.